21:57 16.04.2018 | Политика | Новости
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Могерини заверила, что центром неприемлемого поведения России остается Украина

На сегодняшний день Евросоюз прослеживает эволюцию модели неприемлемого поведения Российской Федерацией во многих сферах.

Могерини заверила, что центром неприемлемого поведения России остается Украина

Вместе с тем центральное место в этой проблеме занимает ситуация в Украине. Такое мнение в понедельник, 16 апреля, во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, высказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, другие сферы проблемного поведения России включают в себя действия в Сирии, деятельность в области дезинформации, вмешательство во внутренние дела стран, кибератаки, нарушение прав человека и верховенства права.

Она также напомнил, что утвержденные два года назад пять принципов в отношениях с РФ остаются актуальными. В частности речь идет о полной имплементации минских договоренностей, усилении отношений с восточными партнерами ЕС в рамках "Восточного партнерства" и выборочное взаимодействие с Россией преимущественно в глобальных вопросах безопасности.

Вместе с тем Могерини отметила, что Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Россией по стратегическим международным вопросам, которые касаются Ирана, Афганистана, Ближнего Востока.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз на заседании министров иностранных дел в понедельник, 16 апреля, не смог договориться о новых санкциях против Ирана. 28 министров ЕС согласились продолжить работу над этим вопросом в ближайшие дни и недели.


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