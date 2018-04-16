Могерини заверила, что центром неприемлемого поведения России остается Украина

Вместе с тем центральное место в этой проблеме занимает ситуация в Украине. Такое мнение в понедельник, 16 апреля, во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, высказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, другие сферы проблемного поведения России включают в себя действия в Сирии, деятельность в области дезинформации, вмешательство во внутренние дела стран, кибератаки, нарушение прав человека и верховенства права.

Она также напомнил, что утвержденные два года назад пять принципов в отношениях с РФ остаются актуальными. В частности речь идет о полной имплементации минских договоренностей, усилении отношений с восточными партнерами ЕС в рамках "Восточного партнерства" и выборочное взаимодействие с Россией преимущественно в глобальных вопросах безопасности.

Вместе с тем Могерини отметила, что Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Россией по стратегическим международным вопросам, которые касаются Ирана, Афганистана, Ближнего Востока.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз на заседании министров иностранных дел в понедельник, 16 апреля, не смог договориться о новых санкциях против Ирана. 28 министров ЕС согласились продолжить работу над этим вопросом в ближайшие дни и недели.