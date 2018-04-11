Европейские авиакомпании предупредили об угрозе ракетных ударов по Сирии

Как сообщает в среду, 11 апреля, AIRLIVE, в связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиоборудования. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии, - говорится в срочном сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Британии Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном согласилась с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии.