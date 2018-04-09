20:31 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко проговорился о возможной дате начала миротворческой операции на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. Об этом передает Handelsblatt.

Порошенко проговорился о возможной дате начала миротворческой операции на Донбассе

По его словам, в 2015 году ни США, ни европейские партнеры не хотели слышать о вооруженном варианте разрешения конфликта на востоке Украины. Теперь же ситуация поменялась - в июне 2017 года американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон готов сделать все возможное, чтобы ускорить процесс введения миротворцев.

Однако существуют различия между украинской и российской позициями о внедрении миротворческой миссии. Москва продолжает настаивать на том, чтобы миротворцы размещались вдоль линии разграничения и сопровождали мониторинговую миссию ОБСЕ. Украина и ЕС настаивают на ином вариант деэскалации - разоружения пророссийских бандформирований и постепенное возвращение украинской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко прибыл в крупнейший город Турецкой Республики Стамбул.

 

 


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