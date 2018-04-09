Порошенко проговорился о возможной дате начала миротворческой операции на Донбассе

По его словам, в 2015 году ни США, ни европейские партнеры не хотели слышать о вооруженном варианте разрешения конфликта на востоке Украины. Теперь же ситуация поменялась - в июне 2017 года американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон готов сделать все возможное, чтобы ускорить процесс введения миротворцев.

Однако существуют различия между украинской и российской позициями о внедрении миротворческой миссии. Москва продолжает настаивать на том, чтобы миротворцы размещались вдоль линии разграничения и сопровождали мониторинговую миссию ОБСЕ. Украина и ЕС настаивают на ином вариант деэскалации - разоружения пророссийских бандформирований и постепенное возвращение украинской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко прибыл в крупнейший город Турецкой Республики Стамбул.