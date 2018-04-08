США могут нанести ракетный удар по Сирии из-за химатаки в Думе

Об этом в воскресенье, 8 апреля, заявил помощник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в интервью телеканалу ABC. По его словам, сегодня президент провел консультации с с сотрудниками администрации Белого дома.

Я бы не стал ничего исключат, - сказал он в ответ на вопрос, может ли американская сторона нанести ракетный удар по Сирии.

Он также пояснил, что есть фотографии, которые пришли этим утром из Сирии, и похоже, что это была химическая атака. Мы изучаем информацию о ней, - заверил советник американского президента.

Напомним, химическая атака произошла в контролируемом оппозицией сирийском городе Дума в ночь на 8 апреля 2018 года. Активисты и Сирийско-американское медицинское общество сообщили, что сирийская авиация применила в этом городе бомбы с хлорином. В результате применения химического оружия, по данным ВВС, погибли 70 человек.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин считает химическую атаку по сирийской больницы в городе Думе преступлением против человечности. По его словам, все ответственные за организацию химической атаки в Восточной Гуте обязательно должны понести наказание.