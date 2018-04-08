11:32 08.04.2018 | Политика | Новости
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Скрипали под новыми именами могут спрятаться в США

Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в Америке. В частности, среди вариантов есть также Канада и Новая Зеландия.

Скрипали под новыми именами могут спрятаться в США

Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Сообщается, что чиновники британской разведки МИ-6 провели переговоры со своими коллегами из ЦРУ о переселении жертв отравления в Солсбери. О результатах переговоров пока не сообщается, однако удалось выяснить, что жертвам будут предложены новые личности.

В настоящее время Юлия и Сергей Скрипали в сознании и вскоре начнут помогать следователям в расследовании нападения на них с применением нервно-паралитического вещества.

Стоит добавить, что дочь Скрипаля отклонила требования российского посольства в Лондоне о предоставлении ей и ее отцу их консульской поддержки. Именно этот шаг убедил британских чиновников, что она может навсегда переехать на Запад,

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в сознание и начал давать показания. Скотленд-Ярд уже готовится провести первый допрос Скрипаля, так как он быстро идет на поправку, а лечение скоро сможет полностью поставить его на ноги.


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