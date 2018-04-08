Климкин осудил химатаку в сирийской Думе

По его словам, все ответственные за организацию химической атаки в Восточной Гуте обязательно должны понести наказание. Вероятно, что Россия опять будет пытаться наложить вето на проведение мониторинга в региона для сбора доказательств организации химатаки. Точно также она поступала и в случае с падением пассажирского самолета MH17.

Напомним, что с результате авиаудара с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии погибли, по меньшей мере, 70 человек. Чуть позже стало известно о 150 погибших, среди которых более половины медицинского персонала госпиталя.

В американском Госдепе заявили, что будут делат все возможное для привлечения причастных к трагедии фигурантов к уголовной ответственности.

Добавим, Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня, но правительственные САА продолжают вести бои против мятежников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", семья Скрипалей под новыми именами могут спрятаться в США, чтобы вновь избедать химической атаки.