13:49 07.04.2018 | Политика | Новости
100190742:roman

Майк Помпео заменит Тиллерсона уже 12 апреля

Комитет сената конгресса США по международным делам готовится утвердить кандидатуру Майка Помпео на должность государственного секретаря. Об этом передает официальный сайт ведомства.

Майк Помпео заменит Тиллерсона уже 12 апреля

В прошлом Помпео занимал кресло главы Центрального разведывательного управления. С 2011 года он представляет штат Канзас в Палате представителей США.

Источник

Сенаторы проведут перекрестный допрос Помпео, ему планируют задать череду вопросов, связанных с его политикой и видением американских интересов на должности государственного секретаря. 

После голосования в комитете кандидатуру представят на всеобщее голосование в сенате. Глава комитета по международным делам сената США Коркер утверждает, что большинство в комитете одобрительно относятся к новому назначению Помпео. 

Напомним, что Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона после разногласий двух политиков по поводу дальнейших действий Вашингтона в Иране. Тиллерсон настаивал на постепенной "интеграции" Ирана в американское поле интересов, Трамп же был против политики "мягкой силы".

Как сообщалось в "УРА-Информ", пост директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америкиможет занять Джина Хаспел


Поделиться
Читайте также:

  • Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, которое будет посвящено актуальным проблемам современности.  

  • "Через два дня после президентских выборов 2016 года я провела собрание коллектива миссии США при ООН. Американские дипломаты были шокированы: избранный президент пообещал отказаться от большей части наших достижений на международном уровне", - пишет бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье для The New York Times.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уход государственного секретаря США никаким образом не отразится на отношениях США и Украины.
 
Порошенко просит Меркель поддержать готовящеюся миротворческую операцию на Донбассе В Сирии произошел очередной теракт КНДР провели новые испытания ядерного реактора - ФОТО Китай продолжает обходить экономические санкции США
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив