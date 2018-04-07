Майк Помпео заменит Тиллерсона уже 12 апреля

В прошлом Помпео занимал кресло главы Центрального разведывательного управления. С 2011 года он представляет штат Канзас в Палате представителей США.



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Сенаторы проведут перекрестный допрос Помпео, ему планируют задать череду вопросов, связанных с его политикой и видением американских интересов на должности государственного секретаря.

После голосования в комитете кандидатуру представят на всеобщее голосование в сенате. Глава комитета по международным делам сената США Коркер утверждает, что большинство в комитете одобрительно относятся к новому назначению Помпео.

Напомним, что Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона после разногласий двух политиков по поводу дальнейших действий Вашингтона в Иране. Тиллерсон настаивал на постепенной "интеграции" Ирана в американское поле интересов, Трамп же был против политики "мягкой силы".

Как сообщалось в "УРА-Информ", пост директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америкиможет занять Джина Хаспел.