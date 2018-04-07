11:52 07.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин поделился деталями нового формата "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в ближайшее время стоит провести собрание лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он заявил в эфире одного украинского телеканала.

Климкин поделился деталями нового формата

Для начала планируется "прозондировать" позиции всех троих участников данного формата. Будут проведены отдельные телефонные разговоры с иностранными министрами Германии и Франции, а только затем состоится непростой разговор с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. 

Лидеры стран-участников "четверки" уже давно прекратили свою коммуникацию вживую, однако практика доказала, что в совместном тандеме удавалось достичь многих результатов по деэскалации конфликта. 

Министр уверен, что такую встречу удастся провести в ближайшее время.

"Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - резюмирует Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что появление миротворцев на востоке Украины зависит от совместных усилий Украины, Германии, Франции и США.


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