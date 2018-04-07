Климкин поделился деталями нового формата "нормандской четверки"

Для начала планируется "прозондировать" позиции всех троих участников данного формата. Будут проведены отдельные телефонные разговоры с иностранными министрами Германии и Франции, а только затем состоится непростой разговор с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Лидеры стран-участников "четверки" уже давно прекратили свою коммуникацию вживую, однако практика доказала, что в совместном тандеме удавалось достичь многих результатов по деэскалации конфликта.

Министр уверен, что такую встречу удастся провести в ближайшее время.

"Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - резюмирует Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что появление миротворцев на востоке Украины зависит от совместных усилий Украины, Германии, Франции и США.