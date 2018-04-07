11:17 07.04.2018 | Политика | Новости
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Дональд Трамп провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян обсудили позиции своих государств в отношении Ирана.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Об этом передает пресс-служба Белого Лома.

Журналистам удалось узнать, что в ходе разговора американский лидер поблагодарил всех членов Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и призвал усилить борьбу против терроризма на Ближнем востоке. 

Последний также пригласил саудовского принца провести встречу в Вашингтоне, где они бы в деталях смогли обрисовать дальнейшую политику в отношении постоянно растущей агрессии со стороны Тегерана. Президентская администрация намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, чтобы вновь восстановить сотрудничество арабских государств. 

Все это может укрепить цены на нефть, что усилит позиции Вашингтона и его союзников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со "скучной речью".


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