Дональд Трамп провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Об этом передает пресс-служба Белого Лома.

Журналистам удалось узнать, что в ходе разговора американский лидер поблагодарил всех членов Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и призвал усилить борьбу против терроризма на Ближнем востоке.

Последний также пригласил саудовского принца провести встречу в Вашингтоне, где они бы в деталях смогли обрисовать дальнейшую политику в отношении постоянно растущей агрессии со стороны Тегерана. Президентская администрация намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, чтобы вновь восстановить сотрудничество арабских государств.

Все это может укрепить цены на нефть, что усилит позиции Вашингтона и его союзников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со "скучной речью".