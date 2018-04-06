09:19 06.04.2018 | Политика | Новости
100190627:nastya

В Польше планируют сократить зарплаты чиновникам и политикам

Власти Польши намерены принять закон о снижении зарплат депутатам, сенаторам чиновникам и руководителям госкомпаний. Об этом заявил лидер партии Право и Справедливость (PiS)  Ярослав Качиньский.

В Польше планируют сократить зарплаты чиновникам и политикам

Отмечается, что данное решение предусматривает финансовые ограничения, которые коснутся депутатов Сейма и сенаторов. Также планируется введение лимиты на зарплаты для чиновников местного уровня и руководителей государственных компаний.

Кроме того, чиновники, которые получили значительные премии в конце прошлого года, должны будут направить эти средства на благотворительные цели.

По словам Качиньского, планируется введение новых лимитов на ограничение зарплат руководителей местной администрации, а именно: войтов, бурмистров, мэров, маршалков, старост, их заместителей, и отменены все дополнительные выплаты, кроме зарплат, для руководства государственных компаний.

"Коротко говоря: теперь будет гораздо, гораздо скромнее, чем было до этого",- подчеркнул лидер PiS.

Он добавил, что те кто откажется голосовать за такой закон, автоматически теряет шансы в дальнейшем участии политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президентский законопроект о национальной безопасности №8068 планируют рассмотреть. Также в четверг планируется рассмотреть два законопроекта по реформе парламента - один по количеству комитетов, а второй по распределению комитетов.


Поделиться
Читайте также:
 
Весеннее половодье угрожает Волыне и Луганщине Нефть Brent торгуется ниже 68 долларов за баррель Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка с должности главы "Укртрансбезопасности" У берегов США произошло мощное землетрясение – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив