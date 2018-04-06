15:34 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине обещали помочь выполненить приговор Стокгольмского арбитража

Украину планируют подержать в Еврокомиссии, чтобы заставить российский "Газпром" действовать согласно решению Стокгольмского арбитража. Также стране пообещали посодействовать в переговорах по транзиту по выходу из срока текущего контракта.

Украине обещали помочь выполненить приговор Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает генеральный директор Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на пресс-конференции.

Ристори сысловил надежду, что еврокомиссариат поддержит государство во внедрении решение суда Стокгольма и в 2020 году посодействует в переговорах по транзиту.

Как он заверил, что Европейская Комиссия будет наблюдать за действиями сразу двух сторон арбитража, чтобы оба исполнили приговор, особенно в части текущего договора и поставки газа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", педседатели Европейского парламента призвали Украину утвердить Избирательный кодекс до осени текущего 2018 года.


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