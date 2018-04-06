Украине обещали помочь выполненить приговор Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает генеральный директор Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на пресс-конференции.

Ристори сысловил надежду, что еврокомиссариат поддержит государство во внедрении решение суда Стокгольма и в 2020 году посодействует в переговорах по транзиту.

Как он заверил, что Европейская Комиссия будет наблюдать за действиями сразу двух сторон арбитража, чтобы оба исполнили приговор, особенно в части текущего договора и поставки газа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", педседатели Европейского парламента призвали Украину утвердить Избирательный кодекс до осени текущего 2018 года.