16:54 06.04.2018 | Политика | Новости
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Карлес Пучдемон вышел на свободу под залог

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу, 6 апреля, покинул тюрьму в германской земле Шлезвиг-Гольштейн – после того, как суд согласился отпустить его под залог на время рассмотрения запроса Испании о его экстрадиции.

Карлес Пучдемон вышел на свободу под залог

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что прокуратура руководствовалась решением Верховного суда земли Шлезвиг-Гольштейн, который в четверг вынес соответсвующий вердикт. В частности,  за Пучдемона внесли залог в 75 тысяч евро.

Выступая перед журналистами уже за пределами тюрьмы, он поблагодарил сторонников "во всем мире" за их солидарность во время его пребывания в тюрьме.

Накануне суд в Германии постановил, что Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию по основному обвинению – в организации мятежа. Испанские власти также обвиняют Пучдемона в хищении государственных средств – вопрос об экстрадиции политика по этому делу суд рассмотрит позднее.

Напомним, как сообщаол "УРА-Информ", ранее  Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту.


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