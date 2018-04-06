Карлес Пучдемон вышел на свободу под залог

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что прокуратура руководствовалась решением Верховного суда земли Шлезвиг-Гольштейн, который в четверг вынес соответсвующий вердикт. В частности, за Пучдемона внесли залог в 75 тысяч евро.

Выступая перед журналистами уже за пределами тюрьмы, он поблагодарил сторонников "во всем мире" за их солидарность во время его пребывания в тюрьме.

Накануне суд в Германии постановил, что Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию по основному обвинению – в организации мятежа. Испанские власти также обвиняют Пучдемона в хищении государственных средств – вопрос об экстрадиции политика по этому делу суд рассмотрит позднее.

Напомним, как сообщаол "УРА-Информ", ранее Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту.