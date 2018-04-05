14:29 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США будет противостоять России в Крыму и на Донбассе, - Портман

Американский сенатор Роберт Портман заявил, что США выступают за территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму.

США будет противостоять России в Крыму и на Донбассе, - Портман

Об этом он сообщал во время брифинга в Киеве сегодня, пятого апреля.

По словам сенатора, санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

"Агрессия, которая продолжается на востоке и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас", - уточнил Портман.

В то же время, администрация Трампа заняла линию в поддержку Украины и намерена ее придерживаться, однако конструктивные отношения с РФ  решения будут поддерживаться, чтобы  урегулировать вопрос ядерного вооружения.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", Москва может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце прошлого месяца из США по требованию американских властей. В частности, такое решение связано из-за ситуации с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.


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