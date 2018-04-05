США будет противостоять России в Крыму и на Донбассе, - Портман

Об этом он сообщал во время брифинга в Киеве сегодня, пятого апреля.

По словам сенатора, санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

"Агрессия, которая продолжается на востоке и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас", - уточнил Портман.

В то же время, администрация Трампа заняла линию в поддержку Украины и намерена ее придерживаться, однако конструктивные отношения с РФ решения будут поддерживаться, чтобы урегулировать вопрос ядерного вооружения.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Москва может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце прошлого месяца из США по требованию американских властей. В частности, такое решение связано из-за ситуации с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.