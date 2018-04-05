Сенатор США получил орден "За заслуги" от Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы госудаства.

Указано, что во время встречи в Администрации Президента между американским сенатором и Петром Порошенко, лидер страны вручил Портману весомую награду в связи с его ощутимым собственноручным вкладом в развитие отношений и взаимодействия между двумя государствами, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, глава государства поблагодарил за мощное двухпартийное способствование Украине от Сената США и тщательную продуманную работу по этому вопросу Сенатского украинского Кокуса, где сенатор Портманзанимает пост сопредседателя.

Также Порошенко заявил о вложении самого Роберта Портмана в отправку на Украину военной помощи, такой как защитные вооружения, и введение ограничительных санкций после агрессии Российской Федерации в сторону украинской территории.

Помимо этого, были обговорены вопросы о войне на востоке Украины и твердо осуждены длительные нарушения от контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по поводу Пасхальных праздников, после чего президент напомнил о важности продуманных усилий стран, вложенных в эффективную миротворческую миссию ООН в Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американскому сенатору Бобу Херцбергу рекомендуют прекратить обнимать коллег в связи с поступившими жалобами.