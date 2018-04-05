Президент предложил создать Национальное бюро финансовой безопасности

Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.

Глава государства сообщил во время рабочей поездки в Винницкую область, что законопроект был разработан в парламенте с помощью правительства. Он должен лишить силовиков возможности заходить на предприятия.

Порошенко указал, что действия такого органа поможет в уничтожении коррупции в правоохранительных службах, которые в частности выполняли функции контроля фискальной дисциплины.

Он отметил, что ему очень хорошоизвестно о том, что они все занимались проверкой уплаты налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня, но теперь им там нечего делать. Теперь есть конкретное ведомство, которое разберется с налогами.

Также лидер страны добавил, что новый законопроект учитывает возможность налогоплательщика оборонять свою позицию в суде. В случае, если предприниматель не выиграет суд и не захочет платить налоги, только тогда можно будет обращаться к правоохранительным службам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко сообщил, что всего за два месяца 2018 года местные бюджеты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,3 процента.