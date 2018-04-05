Грецкие военные у границы с Турцией

Об этом сообщает Greek Reporter.

Министр обороны Греции Панос Камменос обратился к офицерам и призывникам в период военных учений, заверяя, что в случае, если у противника есть отвага, то он может бросить вызов стране.

По словам Камменоса, Турция на протяжении длительного периода всесторонне провоцирует Грецию, о чем сделаны выводы после многочисленных заявлений руководства страны.

Как заверил Камменос, в Эгейском регионе размещено 3500 дополнительных военнослужащих и еще 3500 людей находятся в Эврос, через границу Турции во Фракии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стабилизационный фонд Европы принял решение о начислении Греции очередного транша материальной помощи суммой 6,7 миллиарда евро, объяснив это решение тем, что руководство Греции исполнило конкретные реформы и приняло соответствующие меры экономии.