16:30 05.04.2018 | Политика | Новости
100190584:test

Грецкие военные у границы с Турцией

Из Греции перемещены семь тысяч военных вооруженных сил на острова Эгейского моря и на восток страны, где государство граничит с Турцией в связи с возникшей напряженностью в двустороннних отношениях.

Грецкие военные у границы с Турцией

Об этом сообщает Greek Reporter.

Министр обороны Греции Панос Камменос обратился к офицерам и призывникам в период военных учений, заверяя, что в случае, если у противника есть отвага, то он может бросить вызов стране.

По словам Камменоса, Турция на протяжении длительного периода всесторонне провоцирует Грецию, о чем сделаны выводы после многочисленных заявлений руководства страны. 

Как заверил Камменос, в Эгейском регионе размещено 3500 дополнительных военнослужащих и еще 3500 людей находятся в Эврос, через границу Турции во Фракии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стабилизационный фонд Европы принял решение о начислении  Греции очередного транша материальной помощи суммой 6,7 миллиарда евро, объяснив это решение тем, что руководство Греции исполнило конкретные реформы и приняло соответствующие меры экономии.


Поделиться
Читайте также:
 
США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль В Турции произошла стрельба в университете, четверо погибших
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив