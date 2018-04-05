Диалог с Россией нужен, изоляция недопустима, - Столтенберг

По его словам, тональностью диалога с Москвой за последнюю неделю сильно поменялась, стало намного труднее слышать позицию Кремля во многих европейских странах, что связано напрямую с высылкой ее дипломатов и консулов.

Еврочиновник в очередной раз напомнил, что все наложенные на Москву ограничения имеют под собой реальные действия последней, за которые она нынче вынуждена "платить". Россия дестабилизировала восточную Украину, поддержала президента Сирии Башара Асада, страна пытается вмешиваться во множество "горячих точек" по всему миру.

Задача же НАТО поддерживать мир, Москва же видит свою геополитику совершенно иной.

"Россия является нашим соседом, Россия ним остаться. Мы не стремимся изолировать Россию", - подытожил глава военного Альянса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 Украина планирует стать членом центра энергетической безопасности НАТО.