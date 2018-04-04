Президент США планирует вывести войска из Сирии

Как сообщает издание Reuters, Пентагон и Госдепартамент настаивают, что нужны будут длительные усилия США, чтобы обеспечить постоянный характер поражения ИГИЛ.

"Мы были успешны в кампании против ИГИЛ. В военном плане мы будем успешны против любого противника. Но иногда пора вернуться домой, и мы всерьез об этом думаем", - добавил президент США.

Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил, что, хотя угроза со стороны ИГИЛ уменьшилась, она не исчезла.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в докладе экспертов ООН указано, что джихадистска террористическая организация "Аль-Каида" во многих частях мира является большей угрозой, чем группировка "Исламское государство".