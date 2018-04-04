10:16 04.04.2018 | Политика | Новости
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Президент США планирует вывести войска из Сирии

Глава америкаеского государства Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии. По его мнению, победа над террористической группировкой является неизбежной.

Президент США планирует вывести войска из Сирии

Как сообщает издание Reuters, Пентагон и Госдепартамент настаивают, что нужны будут длительные усилия США, чтобы обеспечить постоянный характер поражения ИГИЛ.

"Мы были успешны в кампании против ИГИЛ. В военном плане мы будем успешны против любого противника. Но иногда пора вернуться домой, и мы всерьез об этом думаем", - добавил президент США.

Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил, что, хотя угроза со стороны ИГИЛ уменьшилась, она не исчезла.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в докладе экспертов ООН указано, что джихадистска террористическая организация "Аль-Каида" во многих частях мира является большей угрозой, чем группировка "Исламское государство".


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