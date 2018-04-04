Профильный комитет вновь рекомендует Раде отменить е-декларирование для общественных активистов

В среду, 4 апреля, во время заседания парламентский комитет принял решение рекомендовать народным депутатам поддержать законопроекты № 8209-1 и № 8209.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Игорь Кононенко заявлял, что рассмотрение нового законопроекта об отмене электронного декларирования для общественных активистов может произойти на следующей сессионной неделе.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на заседании 3 апреля отказалась включать в повестку дня отмену электронного декларирования для общественных активистов, которые занимаются антикоррупционными расследованиями.