Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Об этом передает CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Как утверждает представитель Госдепартамента США, власти России вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии на территории США, однако каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

При этом член исполнительного департамента в правительстве США заявил, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых решено выслать в ответ на решение Вашингтона.



В настоящее время США могут запросить аккредитацию для новых сотрудников, которые заменят дипломатов, вынужденных покинуть территорию РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все три высланных российских дипломатов по решению властей Молдовы, покинули страну.