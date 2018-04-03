В России открыл дело против Авакова

Дело открыто по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав во время выборов президента России.

Как сказано на сайте российского ведомства, в дипломатические учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускали на избирательные участки граждан России, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента РФ.

Это произошло "в результате преступных действий Авакова и иных лиц, которые нарушили законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации", - заверили в российском Следкоме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 марта 20018 года состоялись выборы президента РФ. Накануне выборов Аваков сообщил, что граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ.