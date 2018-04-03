Саудиты готовы поддержать Израиль и Палестину

По его словам, оба этих государства имеют длительную историю, и что земли, на которых они на данный момент проживают, являются регионами обитания этих этносов еще с античных времен. Салман обеспокоен постоянно растущей угрозой со стороны региональных держав, вроде Турции или Ирана, которые готовы к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке для реализации своих геополитических амбиций.

Примечательно, что между Саудовской Аравией и Израилем с 2015 года наблюдаются признаки сближения. Саудиты открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Тель-Авива, аналогично сделали и в Израиле. За последнее время Эр-Рияд все чаще стал втягиваться в конфликты в регионе, в частности в Йемене, что вынуждает последнего искать все новых союзников среди соседей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном, в ближайшие 10-15 лет.