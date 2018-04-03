09:17 03.04.2018 | Политика | Новости
100190304:roman

Саудиты готовы поддержать Израиль и Палестину

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман утверждает, что Израиль и Палестина имеют право на сохранение суверенитета своих государств. Об этом передает Atlantic.

Саудиты готовы поддержать Израиль и Палестину

По его словам, оба этих государства имеют длительную историю, и что земли, на которых они на данный момент проживают, являются регионами обитания этих этносов еще с античных времен. Салман обеспокоен постоянно растущей угрозой со стороны региональных держав, вроде Турции или Ирана, которые готовы к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке для реализации своих геополитических амбиций.

Примечательно, что между Саудовской Аравией и Израилем с 2015 года наблюдаются признаки сближения. Саудиты открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Тель-Авива, аналогично сделали и в Израиле. За последнее время Эр-Рияд все чаще стал втягиваться в конфликты в регионе, в частности в Йемене, что вынуждает последнего искать все новых союзников среди соседей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном, в ближайшие 10-15 лет.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве ночью сгорели пять машин - ВИДЕО США направит в Украину патрульные катера В США поблагодарили Чехию за выдачу российского хакера Цены на нефть снова меняются
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив