09:21 03.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада планирует рассмотреть отмену е-деклараций для общественных активистов

Во время сегодняшнего пленарного заседания, третьего апреля 2018 года, Верховная рада Украины может рассмотреть отмену электронного декларирования для общественных активистов, которые занимаются антикоррупционными расследованиями.

Рада планирует рассмотреть отмену е-деклараций для общественных активистов

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что парламентарии планируют рассмотреть включение в повестку дня законопроекта № 8209, который предлагает установить, что действие закона о предотвращении коррупции не распространяется на общественных активистов, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Также предусматривается освобождение активистов от административной и уголовной ответственности за неподачу деклараций.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц, законопроект о службе в органах местного самоуправления, законопроект о концессиях, а также вопросы экологической политики.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.


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