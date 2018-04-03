Рада планирует рассмотреть отмену е-деклараций для общественных активистов

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что парламентарии планируют рассмотреть включение в повестку дня законопроекта № 8209, который предлагает установить, что действие закона о предотвращении коррупции не распространяется на общественных активистов, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Также предусматривается освобождение активистов от административной и уголовной ответственности за неподачу деклараций.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц, законопроект о службе в органах местного самоуправления, законопроект о концессиях, а также вопросы экологической политики.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой.