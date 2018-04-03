Профильный парламентский комитет рекомендует Раде уволить Супрун

Автор соответствующего проекта член комитета и депутат от Оппозиционного блока Игорь Шурма. Он напомнил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета.

Напомним, Ульяна Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и исполняющим обязанности министра 1 августа 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 апреля, в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи " Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осень прошлого года приняли народные депутаты.