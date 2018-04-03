Польша вручила ноту протеста из-за сожжения флага в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Указано, что из-за инцидента перед польским посольством, когда в столице сожгли флаг Польши, в польский МИД был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно отозвался о ситуации в своем Twitter, заявив, что осуждает провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве, потому что это коварное нападение на дружбу государств. По его мнению, люди с добрым сердцем, низачто не будут издеваться над символом других наций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суму равнозначную 4% ВВП перевели за прошлый год украинские заробитчане из Польши на Родину.