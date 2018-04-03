10:36 03.04.2018 | Политика | Новости
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Израиль отказывается высылать нелегалов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о выходе Тель-Авива из соглашение с агентством ООН по делам беженцев. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Израиль отказывается высылать нелегалов

Сам документ был подписан вчера, 2 апреля, но спустя несколько часов израильский премьер заявил о временной денонсации соглашения. Причиной таких действий Нетаньяху посчитал более чем очевидными, так как правительство забыло учесть интересы самих жителей страны, которая будет принимать новую волну переселенцев. 

Нетаньяху  договорился встретиться представителями южных районов Тель-Авива, где проживает большое количество мигрантов и решит, что делать дальше. 

Напомним, что соглашение с ООН предусматривает переселение 16 тыс мигрантов из Ближней Азии и Африки в Италию и Германию. В свою очередь, Израиль примет новую волну мигрантов из Ливии и центральной Африки, займется их расселением и трудоустройством. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", все страны-члены ООН, кроме США, разрабатывают консультативные пакты для миграции беженцев. В этом документе предполагается прописать безопасные, упорядоченные и зиждущиеся на правилах стандарты миграции.


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