В понедельник в Украине стартует первый этап медицинской реформы

Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты. Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.

Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

Вместе с тем в Минздраве прогнозирует, что со стартом медреформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

В то же время в Вместе министерстве предупреждают, что терапевт может обслуживать не больше двух тысяч пациентов, семейный врач - 1,8 тысяч, а педиатр - 900. Такие нормативы просчитаны и они касаются средней действующей загрузки участковых врачей. При этом Минздрав пояснил, что семейному врачу или терапевту не нужно будет ежемесячно принимать всех пациентов, которые подписали с ним декларацию.

А подписать такую декларацию пациент сможет, выбрав себе врача, в любом медицинском учреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь и не обязательно по месту жительства.

При этом подписание деклараций будет возможно только в тех медучреждениях, которые присоединились к реформе. Такие медучреждения будут брендированы соответствующей наклейкой с текстом "Тут можно выбрать своего врача".

Для подписания декларации пациенты должны иметь с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который будет прислан подтверждающий код. Для детей до 14 лет необходимо свидетельство о рождении ребенка.

В медучреждении пациенты должны обратиться в регистратуру, где его данные внесут в электронную систему. Для подписания декларации не нужно заполнять никаких бумажных бланков или заявлений. Декларации будут распечатываться из системы после введения данных конкретного пациента. Пациент должен подписать два распечатанных экземпляра, один которых остается в медучреждении, а второй – у пациента.

После подписания декларации Национальная служба здоровья будет направлять деньги за ведение конкретного пациента конкретному врачу.

Ведомство отмечает, что кампания по подписанию декларации с семейным врачом не имеет сроков окончания, поэтому нет необходимости подписывать декларации в первые дни или недели кампании.

Вместе с тем, ведомство рекомендует не откладывать подписание декларации надолго, чтобы иметь возможность подписать декларацию с врачом, которому доверяет пациент.

Кроме того, Минздрав напоминает, что оказание первичной медицинской помощи остается безоплатным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Документ поддержали 240 депутатов Рады.