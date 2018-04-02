В Латвии утвердил реформу по переходу школ на государственный язык

Об этом сообщает издание DELFI.

В пресс-службе президента отметили, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование.

Глава государства утверждает, что такие действия позволят детям изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность.

Проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021 и 2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.