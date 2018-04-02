10:57 02.04.2018 | Политика | Новости
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Президентом Коста-Рики стал кандидат от либералов Карлос Альварадо

После президентских выборов в Коста-Рике новым президентом страны стал кандидат от либеральной партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо.

Президентом Коста-Рики стал кандидат от либералов Карлос Альварадо

Об этом сообщает издание DW.

Как отмечается, 95 процентов избирателей отдали свой голос за Альварадо, в результате сего он набрал 60,79 процентов голосов. Известно, что до такого высокого поста, он занимал пост министра труда. Новоизбранный лидер также известен поддержкой легализации однополых браков и равности прав граждан.

Также сообщается, что другой кандидат Фабрисио Альварадо, который представляет оппозицию, уже поздравил его с победой.

Добавим, предыдущий президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис занимал должность с 2014 года. Его правительство обвиняли в коррупции, что изначально негативно сказывалось на результатах однопартийца Карлоса Альварадо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Италии проходят внеочередные выборы в парламент. Политологи называют вероятным победителем Сильвио Берлускони и его партии, который и будет формировать парламентское большинство.


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