Депутаты на этой неделе планируют отменить е-декларирования для общественных активистов

Народные депутаты также рассмотрят вопросы национальной безопасности. Соответствующая повестка опубликована в понедельник, 2 апреля, на сайте украинского парламента.

Согласно опубликованной повестке дня, уже завтра депутаты начнут рассматривать проект о пенсиях для военных пенсионеров, отсрочку срока подачи е-деклараций для антикоррупционных активистов и отмену данного обязательства.

Кроме того, парламент рассмотрит вопросы экологической политики.

На 4 апреля запланирована ратификация соглашений с Польшей и Румынией о военном сотрудничестве, рассмотрение законопроектов о защите жилищных прав студентов и повышении спортивного мастерства молодежи.

5 апреля в повестке дня значится парламентская реформа и вопросы нацбезопасности и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Андрей Парубий заверил, что на этой пленарной неделе Рада рассмотрит отмену е-декларирования для общественных активистов.