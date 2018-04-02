10:15 02.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты на этой неделе планируют отменить е-декларирования для общественных активистов

Верховная Рада Украины на текущей пленарной неделе планирует отменить е-декларирования для активистов и членов неправительственных организаций.

Депутаты на этой неделе планируют отменить е-декларирования для общественных активистов

Народные депутаты также рассмотрят вопросы национальной безопасности. Соответствующая повестка опубликована в понедельник, 2 апреля, на сайте украинского парламента.

Согласно опубликованной повестке дня, уже завтра депутаты начнут рассматривать проект о пенсиях для военных пенсионеров, отсрочку срока подачи е-деклараций для антикоррупционных активистов и отмену данного обязательства.

Кроме того, парламент рассмотрит вопросы экологической политики.

На 4 апреля запланирована ратификация соглашений с Польшей и Румынией о военном сотрудничестве, рассмотрение законопроектов о защите жилищных прав студентов и повышении спортивного мастерства молодежи.

5 апреля в повестке дня значится парламентская реформа и вопросы нацбезопасности и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Андрей Парубий заверил, что на этой пленарной неделе Рада рассмотрит отмену е-декларирования для общественных активистов.


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