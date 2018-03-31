23:00 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Золотая" декларация Тимошенко: детали и подробности

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала информацию о своих доходах за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций. 

Так, за прошлый год Тимошенко получила около 225 тыс гривен в качестве заработной платы народного депутата. Далее доходы "железной леди" объяты более многочисленными суммами. 

На банковском счету экс-премьер держит более 614 тыс. гривен. Также Ю.Тимошенко задекларировала 290 тыс. гривен наличными средствами. У ее мужа на руках находится 19,4 тыс. евро, 360 тыс. гривен и почти 358 тыс. долларов.

Также Юлия оказалась любительницей дорогих украшений торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier. Автомобильный парт лидера "Батькивщины" не увеличился, Тимошенко все также остается хозяйкой двух машин - Mercedes-Benz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 года выпуска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заполнил декларацию о доходах за 2017 год.


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