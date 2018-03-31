12:12 31.03.2018 | Политика | Новости
100190093:roman

Хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами

Соединенные Штаты не готовы мириться с военными действиями хуситов, которые дестабилизируют ситуацию в Персидском заливе. Об этом передает пресс-служба Белого дом.

Хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами

В сети появилась запись, где ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных хуситами "Ансар Аллах" ракет в сторону столицы их государства. В Эр-Рияде уверены, что Йемену никто и никогда бы официально не продал подобное вооружение, обвинив при этом Тегеран в пособничестве террористическим действия хуситов.

В Госдепе недовольны продолжением эскалации конфликта, ведь в в самом Йемене давно близится гуманитарная катастрофа, более 30 процентов населения могут оказаться на грани голодной смерти. Усугубления конфликта может привести к осложнению работы гуманитарных организаций и продовольственных поставок.

"Эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу", - отмечается в официальном сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене в результате авиаударов коалиции в декабре 2017 года погибло 130 мирных жителей, еще столько пострадали и оказались госпитализированными.


Поделиться
Читайте также:
 
О чем "молчит" Е-декларация Парубия Ким Чен Ын опять вышел в свет Команда Трампа видит три варианта решения дипломатического конфликта с Россией Соединенные Штаты готовятся не к той войне
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив