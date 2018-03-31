Хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами

В сети появилась запись, где ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных хуситами "Ансар Аллах" ракет в сторону столицы их государства. В Эр-Рияде уверены, что Йемену никто и никогда бы официально не продал подобное вооружение, обвинив при этом Тегеран в пособничестве террористическим действия хуситов.

В Госдепе недовольны продолжением эскалации конфликта, ведь в в самом Йемене давно близится гуманитарная катастрофа, более 30 процентов населения могут оказаться на грани голодной смерти. Усугубления конфликта может привести к осложнению работы гуманитарных организаций и продовольственных поставок.

"Эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу", - отмечается в официальном сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене в результате авиаударов коалиции в декабре 2017 года погибло 130 мирных жителей, еще столько пострадали и оказались госпитализированными.