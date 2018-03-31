15:45 31.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госдепартамент США просит украинское правительство отменить Е-декларирование для общественных активистов

Соединенные Штаты просят украинские власти не "имитировать" борьбу с коррупцией декларируя доходы гражданских активистов. Об этом передает пресс-служба Госдепартамента в лице Хизер Нойерт.

Госдепартамент США просит украинское правительство отменить Е-декларирование для общественных активистов

По ее словам, не нужно ставить на учет тех, кто помогает сделать украинскую систему борьбы с коррупцией более прозрачной. Вектор борьбы с коррупцией может быть искусственно перенаправлен на гражданских активистов,  а также лиц действующих в интересах украинского народа, который стремится к построению демократического государства, где правит закон.

Вашингтон еще раз подчеркнул, что система электронного декларирования должна быть направлена на государственных служащих и чиновников для дополнительного контроля за работой государственных институтов власти. Декларирование же доходов и имущества общественных деятелей может лишь усубить ситуацию в внедрением этой системы, а сам процесс борьбы с тем, кто злоупотребляет своим положением превратиться в фарс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей Парубий заверил, что на следующей неделе Рада рассмотрит отмену е-декларирования для активистов.


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