12:21 30.03.2018 | Политика | Новости
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Президент Чехии не видит вины России по делу Скрипаля

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Президент Чехии не видит вины России по делу Скрипаля

Об этом он заявил в эфире местной телекомпании заявил.

Как утверждает Земан, доказательства, которые могли бы оправдать меры союзников Великобритании против РФ не были предоставлены. Так как, Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, никто не может утверждать, что кто-то виновен.

Президент Чехии отметил, что ожидает высылки из Москвы трех чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать трех российских сотрудников диппредставительства и это создаст трудности для Чехии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с известной книгой российского писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".


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