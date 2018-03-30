22:52 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"От российских дипломатов нужно было давно избавиться, Британия лишь создала прецедент", - Геращенко

Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что выдворение российских дипломатов из Украины может усложнить процесс освобождения пленных бойцов ВСУ. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, Украина выразила солидарность со всеми европейскими странами, отправив российских дипломатов обратно в Москву. Это действительно было срочной необходимость, так как большинство из них явно работали "агентами под прикрытием", занимаясь сбором информации в Киеве. 

Однако последствия экстрадиции российских дипломатов имеют и обратную сторону медали, ведь для Киева теперь будет реально сложнее наладить коммуникацию с российской стороной для освобождение украинских военнопленных и политических заключенных. 

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, нам стоит ожидать ответной реакции Кремля", - отмечает Геращенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирана Геращенко заявила, что дипломатические отношения с Российской Федерацией на сегодняшний день сведены к минимуму. 


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