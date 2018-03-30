"От российских дипломатов нужно было давно избавиться, Британия лишь создала прецедент", - Геращенко

По ее словам, Украина выразила солидарность со всеми европейскими странами, отправив российских дипломатов обратно в Москву. Это действительно было срочной необходимость, так как большинство из них явно работали "агентами под прикрытием", занимаясь сбором информации в Киеве.

Однако последствия экстрадиции российских дипломатов имеют и обратную сторону медали, ведь для Киева теперь будет реально сложнее наладить коммуникацию с российской стороной для освобождение украинских военнопленных и политических заключенных.

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, нам стоит ожидать ответной реакции Кремля", - отмечает Геращенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирана Геращенко заявила, что дипломатические отношения с Российской Федерацией на сегодняшний день сведены к минимуму.