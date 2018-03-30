14:10 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за время войны ранены более 13 тысяч военных, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что с начала антитеррористической операции на востоке Украины ранения получили более 13 тысяч украинских солдат.

На Донбассе за время войны ранены более 13 тысяч военных, - Порошенко

Такие сведения президент сообщил во время собрания паралимпийской сборной.

Как утверждает Порошенко, для украинских воинов и ветеранов АТО очень нужны все наши победы, ведь тогда у них возвращается желание жить полноценной жизнью.

При этом лидер страны считает, что Украина сейчас переживает очень непростые времена. Речь идет о защите своей земли от российского агрессора. Кроме того, гражданам нашей страны приходится хоронить своих героев.

"Более 13 000 украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи. Каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 57 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Так, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП.


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