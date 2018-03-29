В Британии "дело Скрипаля" сравнили с романом "Преступление и наказание"

Об этом сообщается в обнародованном заявлении главы британского внешнеполитического ведомства.

Как заявляет Джонсон, в последнее время в России объясняют, что Сергей Скрипаль передозировался, попытался покончить с собой, и вероятно пытался забрать с собой на тот свет свою дочь, что покушение на его убийство было местью за возможное отравление Британией Ивана Грозного или что англичани сделали это с целью испортить чемпионат мира.

Глава британского МИД, добавил, что в реальности министерство иностранных дел насчитало 24 подобных глупых российских выдумок. Он выразился, что рад становлению на сторону Великобритании 27 стран, потому как таким образом они подчеркнули, что больше не станут терпеть такуючушь.

По мнению Джонсона, ситуация схожа с началом "Преступления и наказания" в том смысле, что все уверены по поводу виновного - и вопрос стоит только в том, признается ли преступник или его поймают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Венгрии заявляет, что страна высылает одного российского дипломата в связи с отравлением Россией Сергея Скрипаля и его дочери.