Указ президента о Дне победы над нацизмом во Второй мировой вступил в силу

Сегодня утром указ опубликовали в официальном издании "Урядовый курьер". Таким образом, согласно документу, Кабинет министров в течение месяца должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году мероприятий по празднованию Дня памяти и Дня победы.

В состав комитета должны войти в том числе ветераны войны, участники украинского освободительного движения времен Второй мировой, жертвы нацистских преследований.

После этого правительство должно утвердить план мероприятий по празднованию 8 мая Дня памяти и примирения, а 9 мая 2018 года - Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности должны предусмотреть торжественные, мемориальные, культурно-художественные мероприятия в Киеве, областных центрах и других населенных пунктах. Кроме того, провести в воинских частях, учреждениях образования мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны, участников АТО и меры по противодействию агрессии РФ.

Кабмин также должен обеспечить финансирование всех этих мероприятий. Кроме того, правительству поручили предложить религиозным организациям провести панихиды по погибшим во Второй мировой войне и молебны за защитников Украины.

Со своей стороны, МВД, СБУ, областные и городские госадминистрации будут защищать безопасность населения во время проведения памятных массовых мероприятий.

МИД поручили обеспечить проведение дипломатическими учреждениями за рубежом мероприятий ко Дню памяти и Дню победы над нацизмом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко подписал указ о праздновании Дня Конституции в Украине.

Документ вступает в силу со дня его опубликования в прессе.