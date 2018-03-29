Суд оставил Савченко под стражей

Вместе с тем отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда от 23 марта 2018 года в части признания отсутствия предусмотренных законом оснований для задержания Савченко и освобождения ее из-под стражи в зале суда
В другой части постановление следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры оставил меру прсечения Савченко в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 дней.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Вместе с тем в этот день суд признал незаконным задержание Савченко.
Савченко инкриминируют несколько статей Уголовного Кодекса Украины
Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
Подготовка к преступлению,
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
Посягательство на государственного или общественного деятеля;
Террористический акт;
Создание террористической группы или террористической организации;
Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.