11:35 29.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сербия начинает военные учения недалеко от Косово

В четверг, 29 марта, местны жители поселка Прешево заметили несколько сербских самолетов. Появление такого количества аэропланов не было со времен последней войны", поэтому это может быть провокацией со стороны Сербии.

Сербия начинает военные учения недалеко от Косово

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По информации ведомства, с сегодняшнего дня там будут проходить военные учения Sadejstvo 2018, поэтому на границе с Косово появились самолеты. В частности, маневры пройдут на полигоне Пасулянска Ливада.

В антитеррористических учениях примут участие артиллерия, пехота и наша авиация.

При этом в миссии заверили, что следят за ситуацией и призвали всех жителей региона оставаться спокойными, поскольку "нет угрозы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация ввела военные учения в некоторых своих регионах, в том числе и аннексированные Абхазию, Южную Осетию, Крым и области, прилегающие к украинской границе.


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