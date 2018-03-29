Сербия начинает военные учения недалеко от Косово

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По информации ведомства, с сегодняшнего дня там будут проходить военные учения Sadejstvo 2018, поэтому на границе с Косово появились самолеты. В частности, маневры пройдут на полигоне Пасулянска Ливада.

В антитеррористических учениях примут участие артиллерия, пехота и наша авиация.

При этом в миссии заверили, что следят за ситуацией и призвали всех жителей региона оставаться спокойными, поскольку "нет угрозы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация ввела военные учения в некоторых своих регионах, в том числе и аннексированные Абхазию, Южную Осетию, Крым и области, прилегающие к украинской границе.