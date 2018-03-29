Саркози будут судить по обвинению в коррупции

Ему предъявили обвинению в коррупции и злоупотреблении положением. Как сообщает Le Monde, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции.

При этом в обмен он пообещал помочь добиться назначения на высокий пост в Монако. На данный момент в суд вызваны адвокат и друг политика Тьерри Эрцог и бывший высокопоставленный судья Жильбер Азибер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о коррупции. Правоохранительные органы заподозрили его в незаконном финансировании его избирательной кампании. Саркози на данный момент находится под стражей в полиции.

Сам Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в Министерстве внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.