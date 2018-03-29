Россия объявила о зеркальной высылке дипломатов

Из страны будут высланы 60 дипломатов. Об этом в четверг, 29 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, это ответ России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов.

Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге, - заявил Лавров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

На сегодняшний день к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 28 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 144 дипломатов.