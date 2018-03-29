Климкин планирует посетить Турцию с рабочим визитом

Отмечается, что 29-31 марта Климкин будет находиться в Турции. В рамках визита состоится шестое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел обеих стран.

Известно, что стороны проведут совместные переговоры по итогам сотрудничества, определит приоритеты и задачи на текущий год. Также сформируют повестку дня для переговоров на высшем уровне, прежде всего в политической, экономической, военно-технической, оборонной и других сферах.

Климкин проведет встречи с высшим руководством Турции, украинской общиной, даст интервью местным СМИ и примет участие в показе фильма "Киборги".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запланированный на 27-28 марта 2018 года визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк был отменен. Отмечается, что запланированный на 27-28 марта 2018 года, визит министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорк был отменен по непонятным причинам.