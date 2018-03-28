15:57 28.03.2018 | Политика | Новости
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В Каталонии приняли резолюцию для "гарантии политических прав" Пучдемона

Депутаты парламента Каталонии приняли резолюцию, которая признает право бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона претендовать на должность главы правительства автономного сообщества.

В Каталонии приняли резолюцию для

Об этом передает испанская ежедневная общественно-политическая газета Еlpais.

Как отмечается, указанную резолюцию поддержали депутаты от сепаратистских партий. Среди них, "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Известно, что вместе они имеют абсолютное большинство в законодательном органе автономного сообщества.

В свою очередь против выступили "Граждане", Народная партия, социалисты. При этом, как представители Catalunya en Comъ-Podem поддержали только некоторые пункты данного решения.

Согласно резолюции будут приняты необходимые меры, чтобы гарантировать политические права политиков, в том числе проходить процедуру утверждения на пост главы правительства Каталонии. Речь идето Пучдемоне, Жорди Санчесе и Жорди Туруле, которые находятся в тюрьме в Мадриде. В настоящее время все они находятся в мадридской тюрьме.

Кстати, совсем недавно Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост женералитета должен лично присутствовать на заседании, на котором проходит процедура утверждения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-премьер Каталонии Карлес Пучдемон, которого накануне задержали в Германии, возможно, попросит убежища.

Он намерен подать прошение о получении статуса беженца. Его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев.


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