Решение выслать российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза, - Туск

После обсуждения пришествия в британском Солсбери решено изгнать российских дипломатов Об этом на своей страничке Туск в Twitter написал глава Европейского совета Дональд Туск.

Он также заверил, что не исключено введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки в ближайшие дни и недели.

При этом Туск выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в городе Кемерово и подчеркнул, что Европейский союз по-прежнему критично относится к действиям российского правительства, но в то же время, европейцы вместе с русским народом оплакиваем жертв трагического пожара в городе Кемерово.

Он также подчеркнул, что выслать дипломатов намерены Германия, Франция, Латвия, Финляндия, Румыния, Канада, Литва, США, Украина, Италия, Дания, Нидерланды, Чехия, Эстония, Польша.

Как сообщал УРА-Информ, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.