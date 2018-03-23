Британские дипломаты покидают Россию - ФОТО

Об этом сообщают РИА Новости.

Отметим, что некоторое время назад с территории посольства Великобритании в Москве выехали три микроавтобуса с высланными дипломатами. При этом оставшиеся сотрудники дипмиссии проводили уезжающих аплодисментами.

Такое решение в ЕС называют политическим, поскольку его приняли в качестве знака солидарности с Лондоном, где Россию считают причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кстати, пять стран Евросоюза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мэй договорилась с Макроном и Меркель, что они ответят России за отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери.