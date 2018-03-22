Савченко зачитали подозрение и забрали в СБУ

Как отметил сотрудник правоохранительных служб, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УКУ, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ... ст.112 УКУ, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УКУ, а также ч.1 ст.258 со значком "3" УКУ.

После прочтения документа, Савченко вручили памятку подозреваемого лица.

Далее ей предложили пройти в управление СБУ в Киеве и Киевской области вместе с сотрудником для составления протокола задержания, а также применения мер, предусмотренных законодательством.

В ответ Савченко обратилась к Александру с призывом не волноваться. Она добавила, что ее не первый раз будут судить и что все будет хорошо.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в Киеве, самостоятельно покинула здание парламента и встретилась со своей сестрой и мамой у здания гостиницы "Киев".