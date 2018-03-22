16:56 22.03.2018 | Политика | Новости
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Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов

Литва может присоединиться к высылке из страны российских дипломатов после отравления Сергей Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает The Associated Press.

Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй. Сейчас в стране рассматриваются аналогичные меры против российских дипломатов.

Отвечая на вопрос, может ли Литва принять поступить так же, как и Великобритания, она ответила, что руководство рассматривает такие меры.

Также на саммите Евро пейского союза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству английского премьер-министра Терезы Мэй.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала, что сейчас проходит расследование касательно отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю стоит начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, занимающихся шпионажем.


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