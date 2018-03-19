Трамп не рассматривает увольнение Мюллера

Белый дом еще раз подтвердил, что президент не обговаривал увольнение Роберта Мюллера, расследующего связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Вашингтонский адвокат Тай Кобб заявил, что заявление сделано в ответ на махинации средств массовой информации и возникшие в связи с ними вопросы, поставленные администрации со стороны общественности.

Сообщение Тая Кобба возникло после того, как Дональд Трамп ранее в тот же день раскритиковал расследование Роберта Мюллера касательно вмешательства со стороны Российской Федерации на президентских выборах в США 2016 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп утверждает, что специально назначенный для расследование дела о связях его команды с российским руководством прокурор Мюллер использует фейковую информацию и намеренно "фабрикует" доказательства.