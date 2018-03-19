12:15 19.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп не рассматривает увольнение Мюллера

Защита официальной резиденции президента Соединенных Штатов Америки сообщила, что президент США Дональд Трамп не обсуждал и не рассматривал вопрос касательно отставки специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не рассматривает увольнение Мюллера

Белый дом еще раз подтвердил, что президент не обговаривал увольнение Роберта Мюллера, расследующего связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Вашингтонский адвокат Тай Кобб заявил, что заявление сделано в ответ на махинации средств массовой информации и возникшие в связи с ними вопросы, поставленные администрации со стороны общественности.

Сообщение Тая Кобба возникло после того, как Дональд Трамп ранее в тот же день раскритиковал расследование Роберта Мюллера касательно вмешательства со стороны Российской Федерации на президентских выборах в США 2016 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп утверждает, что специально назначенный для расследование дела о связях его команды с российским руководством прокурор Мюллер использует фейковую информацию и намеренно "фабрикует" доказательства.

 


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