Германия совместно с Польшей обсудят ситуацию в Украине

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Ангела Меркель планирует встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Переговоры будут связаны, прежде всего, с европейской политикой.

Во время переговоров будут подниматься не менее важные вопросы, речь идет о будущем бюджете Евросоюза, миграционном кризисе, энергетической безопасности, а также о военном сотрудничестве.

Кроме того, Меркель обсудит с президентом Польши июльский саммит НАТО, ситуацию в Украине и санкции против России.

Председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что Варшава и Берлин должны показать важность единства Европы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма.