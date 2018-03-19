13:33 19.03.2018 | Политика | Новости
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Германия совместно с Польшей обсудят ситуацию в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 19 марта, осуществит рабочий визит в Польшу, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине и санкции против России.

Германия совместно с Польшей обсудят ситуацию в Украине

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Ангела Меркель планирует встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Переговоры будут связаны, прежде всего, с европейской политикой.

Во время переговоров будут подниматься не менее важные вопросы, речь идет о будущем бюджете Евросоюза, миграционном кризисе, энергетической безопасности, а также о военном сотрудничестве.

Кроме того, Меркель обсудит с президентом Польши июльский саммит НАТО, ситуацию в Украине и санкции против России.

Председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что Варшава и Берлин должны показать важность единства Европы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма.


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